إعادة فتح طريق الإسماعيلية- القاهرة بعد انفجار سيارة أسطوانات غاز

فتحت إدارة المرور طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي أمام حركة السيارات بعد السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز طبيعي.وقالت إدارة المرور إنه تم فتح الطريق كليا في اتجاه القاهرة، وشهد اتجاه الإسماعيلية ازدحاما بسبب رفع بقايا السيارة وأسطوانات الغاز.وتم التحفظ على قائد السيارة لسؤاله حول الواقعة، فيما تبين أنه مصاب بإصابات طفيفة بالكتف إثر انقلاب السيارة.وقال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، إن انفجار الإطار الأمامي لسيارة غاز طبيعي هو السبب في انقلابها وتعرض بعض الأسطوانات للانفجار.وأوضح أن السيارة كان على متنها 250 أسطوانة غاز وتعرضت للانقلاب في الكيلو 86 قرب محطة تحصيل الرسوم.وقال إنه تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق خلال 10 دقائق فقط من اشتعال النيران.