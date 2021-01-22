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اقتصاد

«المصري السوداني»: يجب رفع القيود أمام حركة التجارة بين البلدين

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:17 م
الدكتور شريف الجبلى
الدكتور شريف الجبلى
دعاء أبو العزم
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أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك، أن القطاع الخاص في البلدين يلعب دورًا حيويًا في دفع العلاقات المشتركة إلى أفاق آرحب؛ للمساهمة في الوصول إلى التكامل الحقيقى بين شعبي البلدين الشقيقين.

وقال الجبلى خلال فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك، إن العلاقات التجارية الحالية بين البلدين لا ترقى للامكانات والقدرات الكبيرة المتوافرة لدى مصر والسودان ولا تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين، مؤكدا أهمية دور المجلس في تعزيزها والانتقال بها إلى معدلات أفضل خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأشار الجبلى إلى أهمية رفع القيود التى تؤثر سلبا على حركة التجارة بين البلدين خاصة أن السوق المصرية هو نافذة المنتجات السودانية للسوق الأوروبية، وأيضا السودان هى نافذة المنتجات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية.

ولفت إلى أهمية توحيد المواصفات الفنية للسلع بين البلدين وتقوية العمل البنكي وانسياب التحويلات النقدية المباشرة، فضلا عن أهمية مواصلة جهود تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، مع الاهتمام بالنقل النهري والبري وإنشاء مراكز تجارية بين البلدين.

ومن جانبه، أكد عبدالله المحجوب الرئيس المناوب للجانب السودانى بمجلس الأعمال المشترك أهمية توحيد الجهود بين الجانبين، وبصفة خاصة في مجال التبادل التجارى خاصة أن الدولتين تمتلكان حلما رئيسيا وهو تحقيق التكامل الاقتصادى، وهو الأمر الذى يجب أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في تحقيقه.

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