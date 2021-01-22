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الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تويتر» ينفي تعليق حساب خامنئي

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:27 م
خامنئي
خامنئي
منار أحمد
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نفى موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، ما تم نشره خلال الساعات الماضية بشأن تعليق حساب المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقالت الشركة إنها لم تعلق الحساب الشخصي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مضيفة أنها علقت حساب (خامنئي_سايت) المرتبط بخامنئي لانتهاكه السياسة المتعلقة بالتلاعب والرسائل غير المرغوب بها، وخاصة ما يتعلق بإنشاء حسابات مزيفة.

وكان الحساب المرتبط بخامنئي نشر اليوم الجمعة صورة لاعب جولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعهد بالثأر لمقتل قاسم سليماني.

وحمل المنشور تصريحا لخامنئي في ديسمبر الماضي قال فيه إن "الثأر حتمي"، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الإيراني الكبير الجنرال قاسم سليماني، في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في العراق.

وحذف موقع "تويتر" في وقت سابق تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها، وربما تهدف إلى "تلويث دول أخرى".

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