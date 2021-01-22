«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية





كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، عن أن الانفجار الذى وقع اليوم بطريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي بسيارة محملة نحو 200 أسطوانة بوتاجاز تابعة لمتعهد، وليس لها أى علاقة بشركات البترول المتخصصة بنقل البوتاجاز.وقال المصدر فى تصريح لـ"الدستور"، إنه بالمعاينة الأولية وفقًا لتقرير شركة بتروجاس التابعة لوزارة البترول، اتضح أن سبب انفجار أسطوانات البوتاجاز هو حدوث اختلال فى إطار السيارة، ما أدى إلى فقدان التوازون وعدم سيطرة السائق عليها، واصطدامها الذي أسفر عن حدوث الانفجار.وأشار المصدر إلى أنه ألقى القبض على سائق السيارة وحاليًا رهن التحقيقات، موضحا أن السيارة كانت محملة بأسطوانات كبيرة الحجم معبأة من أحد مصانع التعبئة بمنطقة بلبيس متجهة إلى مدينة الإسماعيلية.وكان بلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية بانقلاب سيارة نقل مُحملة بأسطوانات البوتاجاز حال سيرها على الطريق القادم من القاهرة المتجه إلى الإسماعيلية نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، ما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة وامتدادها لبعض أسطوانات البوتاجاز.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم رفع آثار الحريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.