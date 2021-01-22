محافظ مطروح يستعرض خطة تنمية المشروعات المقترحة بمنحة إيفاد





ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، مع المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، والمهندس حسين السنيني، مدير تنمية القرية، وضع خطة تنمية شاملة من خلال المشروعات المقترحة بمنحة إيفاد ووضع مقترحات لمشروعات أخرى تقوم على المكون المحلي ومشاركة المجتمع المدنى لتحقيق تكامل في مجالات المشروعات المقترحة.ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من الجهات المعنية تحدد بها مهام وأدوار كل جهة وكافة الاحتياجات والمشروعات المطلوب تنفيذها بما يتوازى مع مخطط التنمية العمرانية، وكذلك تحديد أولويات المشروعات ومطالب واحتياجات المحافظة لإدراجها بالتوازي مع مشروعات الإيفاد، والعمل على مواكبتها للمخطط العمرانى والاستراتيجى للمنطقة.وأكد محافظ مطروح اهتمام الدولة بتنمية الساحل الشمالى الغربى في المجالات كافة بما يعود على أهالي مطروح ويحقق النفع العام.وأشار إلى أنه تمت مناقشة مقترحات جديدة كإقامة منطقة زراعية من بئر التصف في اتجاه سيوة بمساحة تصل إلى 200 ألف فدان وترجمة مشروعات حصاد مياه الأمطار والتمويل اللازم لها كالخزانات والآبار ومشروعات الري الأخرى والحاجة لإقامة السدود، كسد بارتفاع 12 مترا بوادي تويويع بمرسى مطروح لتخزين أكتر من نصف مليون م3 مياه.وأكد مناقشة مقترح عمل خزانات مياه لـ 72 مخر سيل، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الآبار الرومانية وتحديد مواقع ونوعية المدارس المدرجة خاصة التوسع في مدارس للفتيات وغيرها من المشروعات.