رئيس المستشارية الألمانية: عودة الأوضاع العادية في الصيف المقبل

أعرب رئيس مكتب المستشارية الألمانية هيلجه براون الجمعة، عن تفاؤله بشأن العودة إلى أوضاع الحياة الطبيعية في البلاد خلال الصيف المقبل على الرغم من حالة التوتر الحالية بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا.وقال براون إنه يجب تقليل أعداد حالات الإصابة بسرعة مبينا أنه مع السيطرة الجيدة على عملية انتشار العدوى يمكن تخفيف القيود تدريجيا.وأوضح براون في لقاء مع مجلة "شبيجل" الإخبارية الألمانية: "الربيع يجعل الأمر أسهل بالنسبة لنا وسيأتي المزيد والمزيد من جرعات اللقاح، ويمكننا أن نعود خلال الصيف المقبل إلى حياتنا العادية".وفي مقابلة مع محطة إذاعة جنوب غرب ألمانيا قال براون إنه يأمل "أن يكون قضاء عطلة الصيف ممكنة بصورتها المعتادة، وأن ينتهي الوباء بصورة تامة".وأكد براون أن ذلك لا يتوقف على الإجراءات التي تتخذها الحكومة وإنما على منتجي اللقاحات المضادة للفيروس.وقال براون إنه يرى خطرا كبيرا في تحور فيروس كورونا، مضيفا القول لمجلة شبيجل: "إذا كان الفيروس يتحور سريعا للغاية وكانت له اليد العليا مع عدم تنفيذ إجراءاتنا باستمرار فهناك خطر يتمثل في إفشال أي نجاح نحققه."وكانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية قررت يوم الثلاثاء الماضي تمديد فترة الإغلاق الحالية حتى 14 من فبراير المقبل بسبب العواقب المحتملة لانتشار نسخة متحورة من الفيروس تتسم بشدة العدوى.ودافع رئيس مكتب المستشارية عن منظومة السياسة الألمانية ضد الاتهامات القائلة بأن الحكومة فشلت في حماية دور الرعاية في ضوء العدد الكبير من الضحايا، قائلا: "تحدثنا في وقت مبكر مع حكومات الولايات عن خطط صحية لحماية هذه الدور وأرسلنا كمامات مميزة إليها ووصفنا للنزلاء إجراء الاختبارات السريعة، ومع ذلك فمن الواضح أننا لا نستطيع حمايتهم بطريقة لا يمكن للفيروس أن ينتقل بها إليهم".