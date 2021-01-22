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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شباب البرنامج الرئاسي يفتحون حوارًا مجتمعيًا لحصر احتياجات المواطنين بقرى المنوفية

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:17 م
شباب البرنامج الرئاسي
شباب البرنامج الرئاسي
ولاء القاضى
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قام شباب البرنامج الرئاسي المنسق لمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع مهندس مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء، بعمل زيارات ميدانية لدعم الحوار المجتمعي بالقرى التابعة للمبادرة للوقوف على أهم متطلباتها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى.

وأشار المهندس محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة، إلى أن المبادرة قامت، أمس، واليوم، بعمل بعض الزيارات الميدانية بالعديد من قرى المركز منها القرى التابعة للوحدة المحلية بدراجيل أمس، ووحدة دنشواي اليوم، وذلك للوقوف على أهم متطلبات القرى بالمركز.

وأضاف "ربيع" أن التطوير سيشمل جميع قرى وعزب وكفور مركزي الشهداء وأشمون، وأن البدء في فتح حوار مجتمعي لاستقبال أفكار المواطنين داخل قرى مركز الشهداء وأشمون بشأن ما تحتاجه من خدمات لدراستها وإدراجها في الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية، التي تضمن تطوير ٨١ قرية تطويرًا نموذجيًا.


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