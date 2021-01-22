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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حسان دياب: الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية تهدد السلم والأمن الدوليين

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:00 م
حسان دياب
حسان دياب
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أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن الخروقات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني، والتي تصاعدت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية، تشكل انتهاكا سافرا للسيادة وخطرا على لبنان وتهديدا للسلم والأمن الدوليين على نحو يتطلب تدخلا من الأمم المتحدة لوقفها.
وتشهد الأجواء اللبنانية منذ أسابيع تحليقا مكثفا للطائرات المقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي وكذلك طائرات الاستطلاع من دون طيار.
وقال دياب – خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس – إن الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، إلى جانب الأعمال الاستفزازية والعدوانية ومن بينها اختطاف الجيش الإسرائيلي أحد المواطنين اللبنانيين من داخل الأراضي اللبنانية قبل نحو 10 أيام.
من ناحية أخرى، طالب رئيس الحكومة اللبنانية من الأمين العام العام للأمم المتحدة، دعم المنظمة الأممية للبنان في حملة توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا وضرورة شمول جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية، والمساعدة في توفير تجهيزات طبية تتمثل في غرف العناية المركزة والأجهزة الطبية اللازمة والات التنفس الصناعي في مواجهة الوباء.
وأوضح أن لبنان يحتاج إلى إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة، في ظل بلوغ قدراتها الاستيعابية من المرضى المصابين بفيروس كورونا.
وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية أن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ دياب تفهمه الكامل للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتي تفاقمت بانفجار ميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي وانتشار وباء كورونا، مشيرا إلى أنه سيبحث مع المسئولين في المنظمة الدولية أفضل الوسائل للمساعدة في هذا الخصوص، علاوة على الجهود التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية التزام بلاده بعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتمكينها من إنجاز المهمة الموكولة إليها بالنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وشخصيات أخرى.
كما أشار إلى الأعباء الكبيرة التي يتحملها لبنان جراء استضافة النازحين السوريين، لا سيما في ضوء الظروف الحالية الصعبة، مشددا على أنه لا يمكن ربط عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بالحل السياسي للأزمة السورية.

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