الهند ترسل ملايين من جرعات لقاح كورونا للبرازيل والمغرب

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، إرسال الشحنات الأولى من لقاحات فيروس كورونا التي أنتجت في الهند إلى البرازيل والمغرب.وذكرت وزارة الصحة البرازيلية والقناة الثانية للتليفزيون المغربى أن كلا منهما سوف تتسلم مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني.يشار إلى أن الهند هي واحدة من أكبر الدول إنتاجا للقاحات في العالم.ويباع الكثير منها بأسعار أقل للدول ذات الموارد المحدودة.