مجلس الأمة الكويتي: لابد من إجراءات حازمة للقضاء على الإرهاب

استنكر رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، الیوم الجمعة، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا أمس الخميس، بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.جاء ذلك في برقية عزاء بعثها رئيس مجلس الأمة الكويتي، إلى رئیس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، معربًا عن إدانته للعملیتين الإرھابیتین وجميع الأعمال التي تستھدف أرواح الأبریاء وتمس أمن واستقرار الدول، فيما شدد على ضرورة تكاتف الجھود واتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على مثل ھذه الأعمال الإجرامیة.وفي وقت سابق، أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن استنكار بلاده وإدانته الشدیدة للعمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد، مؤكدًا موقف الكويت الرافض للإرھاب بكافة أشكاله وصوره وتأییده لكل ما یتخذه العراق من إجراءات لمواجھة مثل ھذه الأعمال الإجرامیة.كما بعث كل من ولي العھد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء الكويت الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس برهم صالح ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.