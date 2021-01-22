رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمة الكويتي: لابد من إجراءات حازمة للقضاء على الإرهاب

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:23 م
مرزوق علي الغانم
مرزوق علي الغانم
نيفين أشرف
طباعة
استنكر رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، الیوم الجمعة، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا أمس الخميس، بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك في برقية عزاء بعثها رئيس مجلس الأمة الكويتي، إلى رئیس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، معربًا عن إدانته للعملیتين الإرھابیتین وجميع الأعمال التي تستھدف أرواح الأبریاء وتمس أمن واستقرار الدول، فيما شدد على ضرورة تكاتف الجھود واتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على مثل ھذه الأعمال الإجرامیة.

وفي وقت سابق، أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن استنكار بلاده وإدانته الشدیدة للعمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد، مؤكدًا موقف الكويت الرافض للإرھاب بكافة أشكاله وصوره وتأییده لكل ما یتخذه العراق من إجراءات لمواجھة مثل ھذه الأعمال الإجرامیة.

كما بعث كل من ولي العھد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء الكويت الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس برهم صالح ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

موضوعات متعلقة

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

أب يقتل طفلته خنقًا لسوء سلوكها في الإسكندرية

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة بشأن المقاهي المخالفة

الصور

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بتكلفة 14 مليون جنيه فى محطات مياه بأسيوط

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

السيسى يتفقد منظومة تدريب طلبة أكاديمية الشرطة (صور)

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

أيام زمان

أنا «چو» أفعل ما يحلو لى.. هل شوّه الغرور أفلام يوسف شاهين؟

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

محمود عبد الشكور: وداعا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية