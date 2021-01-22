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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

السيسي يقبل رأس والدة أحد طلاب الشرطة: «عايشين بدعواتكم»

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:56 م
السيسي
السيسي
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حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على لقاء أهالي طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة خلال زيارته لها اليوم، وقال الرئيس، خلال لقائه بالأهالي: "لما عرفت إن الكلية عاملة استقبال لحضراتكم بعد مرور شهر على الدراسة، قلت فرصة أسلم عليكم، وأشكركم، بنفسي باسمي واسم كل المصريين متشكرين على إعدادكم لأبنائكم".

وقالت إحدى السيدات والدة أحد طلاب الأكاديمية: "بنحبك يا ريس.. بنحبك يا عزيز مصر.. ربنا يخليك لينا يا ريس"، ليرد الرئيس: "تصدقي بالله.. إحنا عايشين بدعواتكم"، لترد السيدة: "في كل صلاتي بدعيلك".

تمنى الرئيس عبدالفتاح السيسي النجاح والتوفيق لطلبة كلية الشرطة في أولى مراحلهم بالكلية، مبلغًا تحياته لأسر طلبة كلية الشرطة في اول زيارة لأبنائهم اليوم لهم.



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة في جولته التفقدية لأكاديمية الشرطة: "اشكروا أسركم نيابة عني وعن كل المصريين، على إعدادهم لكم بشكل جيد، ولم يبخلوا أبدًا على أن يقدموكم لمصر، حتى تكونوا ذخرًا وحماية وأمنًا لها.



وتابع الرئيس وصاياه لطلبة كلية الشرطة: "خلي بالكم من نفسكم نظرًا لظروف جائحة كورونا"، داعيًا لهم ولكل مصري بالحماية والحفظ من الله من كل شر وسوء.


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