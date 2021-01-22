حملات نظافة مستمرة بزفتى والسنطة وبسيون وكفر الزيات بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بقرى السنطة وزفتى وكفر الزيات وبسيون في رفع المخلفات اليومية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والشكل الجمالي للمحافظة، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة زفتي بأعمال النظافة اليومية من رفع نقاط التجميع من شوارع "الجيش القبلي والبحري- الجمهورية- أبو الحسايب- فلسطين- البحر"، كما تمت حملة نظافة أمام شارع الزعيم خلف السكة الحديد وطريق المرشحة حتى مصنع النسيج.كما قامت الوحدات المحلية بمركز ومدينة السنطة بحملة نظافة ومسح طبانات الطريق السريع السنطة - طنطا ونظافة مناطق "السنطة البلد- هندسة الري- شارع الجلاء- شارع بورسعيد" بالسنطة، كما تم نظافة طرق "القرشية البندرة، الطريق السريع شبراقاص السنطة، الطريق العام من مسهلة حتى مدخل كفر قرطام، طريق الرجبية والمنشأة الجديدة، طريق مصرف سمتاي، طريق ٧٧ ميت حواي طنطا وطريق الجعفرية شبراقاص"، كما قام عمال النظافة بالمركز بحملة تنظيف أمام وخلف مستشفى الجعفرية ومدخل قرية شنرة البحرية بعزبة الجمعية وحدة ميت حواي.وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بتكثيف حملات النظافة وإزالة تجمعات القمامة ورفع التراكمات في الوحدة المحلية بكتامة، كما قام جهاز النظافة بمركز ومدينة كفر الزيات بحملة نظافة ورفع القمامة والمخلفات ورفع الأتربة ومسح الطرق بـ"نفق الجزيرة- حي عفيفي- حسيبة- ميدان عرابي- الجيش- الساحة" وذلك بخلاف أعمال النظافة اليومية برفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بشوارع كفر الزيات.