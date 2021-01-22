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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسئول بكوفاكس: أمريكا لن تسد فجوة تمويل البرنامج بمفردها

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:08 م
بايدن
بايدن
وكالات
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قال دبلوماسي له دور قيادي في برنامج كوفاكس، اليوم الجمعة إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بانضمام بلاده إلى المبادرة قد يحمل معه "تغييرا هائلا" لتمويل البرنامج الذي يهدف لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الدول الفقيرة.

إلا أن داج إنجه أولستاين، وزير النرويج للتنمية الدولية، والذي يشترك في قيادة المبادرة مع جنوب إفريقيا، قال إنه يجب أيضا على الدول الغنية الأخرى أن تزيد من مشاركتها وحثها على التبرع بكمية
أكبر من جرعات اللقاحات.

ومن المقرر أن يبدأ طرح آلية كوفاكس، التي تقودها منظمة الصحة العالمية وائتلاف جافي للقاحات، الشهر المقبل بتقديم 1.8 مليار جرعة إلى البلدان الأكثر فقرا في عام 2021.

وقال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تعتزم في ظل قيادة بايدن الانضمام إلى آلية كوفاكس.

وقال أولستاين لرويترز "ستحدث هذه الخطوة فارقا كبيرا (للتمويل) لكن الأمر لا يعتمد على الولايات المتحدة فحسب... في نهاية الأمر، ستكون البلدان الأكثر ثراء بحاجة إلى تقديم المزيد وسد تلك الفجوة".

وأعلن فاوتشي أيضا أن الولايات المتحدة ستبقى عضوا في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وكان ترامب سلف بايدن قد أوقف التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة وهي أكبر مانح لها، وأعلن عن خطة لانسحاب بلاده من المنظمة بحلول يوليو 2021.

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