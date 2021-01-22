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عالم

النمسا: تطبيق معاهدة حظر الأسلحة النووية يوم تاريخي

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:03 م
ألكسندر شالنبرج
ألكسندر شالنبرج
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وصف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ اليوم بأنه يوم تاريخي.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفي للوزير اليوم الجمعة بمناسبة دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ اليوم بعد أكثر من 70 عامًا من حادثتي هيروشيما وناجازاكي.
وذكر الوزير أن المعاهدة فرضت لأول مرة حظرًا بموجب القانون الدولي على أفظع أسلحة دمار شامل صنعها الإنسان على الإطلاق.
وأضاف الوزير: "نحن نفتح صفحة جديدة اليوم... حظر أكثر الأسلحة غدرا التي اخترعها الإنسان يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية ".
وشدد شالنبرج فى المؤتمر الصحفي على أن خطر وقوع حادث نووي لم ينخفض مع نهاية الحرب الباردة وأن حظر الأسلحة النووية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث يوجد أكثر من 13000 سلاح نووي في جميع أنحاء العالم كما سيتم استثمار المليارات في تطوير قنابل ذرية جديدة وأكثر فعالية.

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