السيسي: الشرطة تقوم بـ«مهمة مقدسة» للحفاظ على استقرار مصر

هنأ عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، طلبة أكاديمية الشرطة على التحاقهم بالأكاديمية خلال زيارته لها اليوم، قائلاً: «ضروري آجي بعد شهر أهنيكم على الانضمام لكلية الشرطة.. هنا في وزارة الداخلية وقوات الشرطة تقومون بمهمة مقدسة، هي حفظ الأمن والاستقرار في الدولة المصرية».وأضاف الرئيس، خلال زيارته لأكاديمية الشرطة اليوم: «الشرطة بذلت جهودا كبيرة، وقدمت تضحيات كبيرة خلال السنين اللي فاتت.. عشان كده وجودكم له معنى كبير أوى، وهو إنكم بتشاركوا ومستعدين تقدموا كل حاجة من أجل الحماية والحفاظ على كل المصريين».وهنأ الرئيس طلاب الكلية على الانضمام، والنجاح في جزء من المرحلة الأولى، مضيفاً: «وإن شاء الله دايما موفقين».ولفت إلى أنه يعلم بوجود زيارة لأسرهم اليوم، طالبا من الطلاب إبلاغهم شكر الرئيس بالنيابة عنه وكل المصريين، أنهم أعدوهم بشكل جيد، وأنهم «مبخلوش أنهم يقدموكم لمصر، تكونوا ذخر لها وحماية لها.. وأمن لها»، كما قال الرئيس.وتابع: «خلوا بالكم من نفسكم عشان ظرف الجائحة، وبتمنى لكم كل توفيق.. ربنا يحفظكم ويحميكم انتم وكل مصر من كل شر وسوء».