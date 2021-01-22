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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع حادث انفجار أسطوانات غاز على سيارة نقل بالصحراوي

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:27 م
حادث انفجار أسطوانات
حادث انفجار أسطوانات غاز
مصطفى دياب
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تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، حادث انقلاب سيارة تحمل 250 أسطوانة غاز بطريق الإسماعيلية الصحراوي الكيلو 86.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة بانقلاب سيارة نقل فردي رقم "ط. ص. أ ٧٦٢٤"، تحمل أسطوانات غاز أثناء قدومها من مصنع تعبئة الأسطوانات بالعاشر من رمضان متجهة إلى مستودع سرابيوم بالكيلو 86 الصحراوي.

وعلى الفور وجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين، والحماية المدنية وهيئة الإسعاف لمكان الحدث.

وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف والسيطرة على الحريق خلال 10 دقائق.

وكان قد انفجر إطار السيارة الأمامي، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحرافها باتجاه الرمال، مما أدى إلى اشتعال النيران في 10 أسطوانات وانفجارها وتمت السيطرة على الحريق وفتح الطريق مرة أخرى.

جدير بالذكر أنه لا توجد إصابات بخلاف السائق مصاب بإصابات طفيفة بالكتف.

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