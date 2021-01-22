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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات النظافة صباحًا بمركزي طنطا والمحلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:09 م
حملات النظافة
حملات النظافة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قام اليوم حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بغسل الأرصفة بواسطة الكاتشر الخاص بالحي لإزالة السفو والطين الناتج عن الأمطار، كما تم عمل حملة نظافة مكبرة علي فتحات السكة الحديد.

وذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالاهتمام بمنظومة النظافة العامة بالمحافظة واستمرار حملات النظافة اليومية.

كما قام قسم النظافة والتجميل بحي أول المحلة الكبرى بجمع أكياس القمامة اليومية وكنس الشوارع الرئيسية والميادين العامة ورفع الأتربة، كما تم رفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها بجميع مناطق الحي ونقلها بسيارة الكبس الآلي، بالإضافة إلى رفع أكوام القمامة من نقاط تجميعها وتطهيرها ونقلها بالمعدات والسيارات المعدة لذلك بمناطق (ميدان المحطة - طلعت حرب - منشأة الزهراء - أبوشاهين - ميدان المشحمة - دوران محب - أبوراضي - محلة البرج - طريق كفرالشيخ) ومازال العمل مستمرًا على مدار اليوم.

كما قام عمال النظافة بحي ثان طنطا بأعمال رفع الأتربة وتراكمات القمامة ورفع وتفريغ صناديق القمامة من شوارع ( البحر- الجلاء- المعرض- الإستاد- الطريق السريع- قحافة- كوم الجزائر- كورنيش المرشحة- الحلو- توت عنخ آمون) ولا يزال العمل مستمرًا من خلال الورديات الأربع المتتالية.

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