تونس وكندا يبحثان دعم علاقات التعاون والشراكة في المجال الصحي



وذكرت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، أنه تمت مناقشة إمكانية الإسراع في تزويد تونس بلقاح كوفيد-19، وذلك في نطاق المساهمة في نجاح مراحل تنفيذ استراتيجية تونس للتطعيم ضد فيروس كورونا.





بحث وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، الجمعة، مع سفير كندا لدي تونس، باتريس كوزينو، سبل دفع علاقات التعاون والشراكة في المجال الصحي بين البلدين.