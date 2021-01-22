محادثات روسية هندية حول سُبل مكافحة كورونا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، خلال اجتماع، الجمعة، مع السفير الهندي في موسكو بالا فينكاتيش، سُبل مكافحة فيروس كورونا، إلى جانب عدد من الروابط الثنائية بين البلدين في مجالي التجارة والاقتصاد.

وذكر بيان للخارجية الروسية، أوردته وكالة أنباء روسية، أن الجانبين ناقشا القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية بين البلدين، والتي تشمل مكافحة وباء كورونا وسبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

وأضاف البيان أن المسؤولين بحثا عددا من القضايا الدولية المُلحة في إطار تعميق التعاون بين روسيا والهند في ملف السياسة الخارجية.