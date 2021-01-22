الكرملين ينفي تلقي روسيا دعوة لحضور قمة مجموعة السبع

وقال بيسكوف، في إجابة عن سؤال من وكالة أنباء روسية، عما إذا كانت روسيا قد تلقت دعوة لحضور قمة مجموعة السبع: "لا، لم نتلق أي دعوة".





يذكر أن روسيا طردت من المجموعة– التي كانت تعرف بمجموعة الدول الثماني– في عام 2014، ردا على ضمها شبه جزيرة القرم.





ومجموعة الدول السبع (G7) عبارة عن منظمة تضم في صفوفها ما كان يعرف بأكبر سبعة "اقتصادات متقدمة" في العالم، وهي الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.. ويجتمع زعماء هذه الدول سنويا لمناقشة قضايا شتى تتعلق بالحاكمية العالمية، ومنها قضايا تغير المناخ والأمن والاقتصاد.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن موسكو لم تتلقَ أية دعوة للمشاركة في قمة مجموعة السبع، التي ستنعقد في بريطانيا في شهر يونيو من العام الجاري.