موسكو ترحب باستعداد واشنطن لتمديد معاهدة ستارت-3

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، عن ترحيب بلادها بعزم الإدارة الأمريكية الجديدة تمديد معاهدة "ستارت-3" لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى استعداد موسكو لبدء الاتصالات مع واشنطن من أجل صياغة الاتفاق.

ونقل موقع الخارجية الروسية عن زاخاروفا، قولها إنه: "لا يسعنا إلا الترحيب بهذا الموقف. لطالما أيدت روسيا وستؤيد هذا القرار"، حسب ما أوردته وكالة أنباء روسية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا مستعدة "بدون تأخير لإجراء اتصالات من خلال وزارتي خارجية روسيا والولايات المتحدة من أجل وضع الترتيبات اللازمة للاتفاق بشأن تمديد معاهدة "ستارت" لمدة خمس سنوات في أقرب وقت ممكن."

وتابعت الدبلوماسية الروسية قولها: "إنه من الضروري القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، نظرًا لأن المعاهدة تنتهي في الخامس من شهر فبراير المقبل".

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أنه سيعرض على روسيا تمديد معاهدة "ستارت- 3"، والتي تنتهي في الـ5 من شهر فبراير، لمدة خمس سنوات.