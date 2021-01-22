تامر شلتوت يطلب الدعاء لوالده: «بقاله شهر في العناية المركزة»

وجه الفنان والإعلامي تامر شلتوت رسالة إلى جمهوره يطلب منهم فيها الدعاء لوالده بعد تعرضه مؤخرا لأزمة صحية.وقال شلتوت عبر صفحته على "فيسبوك": "أنا والدي تعبان جدا وبقاله شهر في العناية المركزة.. وحالته النهاردة صعبة جدا.. أرجو من حضراتكم الدعاء له.. الدعاء يغير القدر".ويعرض للفنان تامر شلتوت حاليا مسلسل الدايرة بطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أماني كمال وعماد رشا وعدد كبير من الفنانين والفنانات.ويجسد فيه تامر شخصية كريم، أحد الأصدقاء الذين تتمحور حولهم أحداث العمل الذي تدور قصته حول طبيب نفسي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، يعالج مشاكل الاكتئاب لدى المرضى، ويتعايش معهم في مشاكل، وعلى الجانب الآخر يتعرض والده ووالدته للعديد من الأزمات والمشكلات على مدار حلقات المسلسل.