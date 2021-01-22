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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ننشر تحريات المباحث حول مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالحوامدية

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:13 م
مصرع شاب أسفل عجلات
مصرع شاب أسفل عجلات القطار
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، اليوم، في واقعة مصرع شاب في بداية العقد الثالث من عمره أسفل عجلات القطار أسفل كوبري الحوامدية بدائرة القسم؛ أنه حال قيام المتوفي بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة تفاجأ بقدوم القطار الذي صدمه وحوله إلى أشلاء.

البداية بتلقي الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع شخص أسفل عجلات القطار أسفل كوبري الحوامدية بدائرة القسم؛ وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "و م ع" في بداية العقد الثالث من عمره؛ مقيم منطقة العزبة الشرقية دائرة القسم، وله محل إقامة آخر بقرية طموة بمركز أبو النمرس؛ وبعمل التحريات تبين أنه أثناء محاولة المتوفي عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة تفاجأ بقدوم القطار الذي صدمه وحوله إلى أشلاء؛ وتم تجميع الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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