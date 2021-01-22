إصابة 6 في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 6 بينهم أب و3 من أبنائه، اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع عربة كارو بمركز ناصر شمال بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم «علي ميهوب عبد العظيم» 35 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن، وأبنائه «محمد» 9 سنوات، مصابًا بكدمات وسحجات بجميع أنحاء الجسم، و«ياسمين» 5 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات بالوجه، و«يوسف» 22 سنة، طالب، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج مع جروح وسحجات بالوجه.كما أصيب «محمد جمال سيد» 22 سنة، طالب، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات بالجسم، و«شيماء جمال علي» 35 سنة مصابة بجرح قطعي بالوجه حوالي 5 سم وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف التخصصي.ووجه الدكتور صلاح عمر مدير عام المستشفى، الدكتور محمد جمال بسرعة إسعاف المصابين على الفور، وتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.