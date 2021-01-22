رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 6 في حادث تصادم ببني سويف

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:43 م
حادث تصادم
حادث تصادم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أصيب 6 بينهم أب و3 من أبنائه، اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع عربة كارو بمركز ناصر شمال بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم «علي ميهوب عبد العظيم» 35 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن، وأبنائه «محمد» 9 سنوات، مصابًا بكدمات وسحجات بجميع أنحاء الجسم، و«ياسمين» 5 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات بالوجه، و«يوسف» 22 سنة، طالب، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج مع جروح وسحجات بالوجه.

كما أصيب «محمد جمال سيد» 22 سنة، طالب، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات بالجسم، و«شيماء جمال علي» 35 سنة مصابة بجرح قطعي بالوجه حوالي 5 سم وتم نقلهم لمستشفى بنى سويف التخصصي.

ووجه الدكتور صلاح عمر مدير عام المستشفى، الدكتور محمد جمال بسرعة إسعاف المصابين على الفور، وتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

المخرجة منال الصيفي تكشف تفاصيل حالة زوجها الفنان أشرف مصيلحي

أب يقتل طفلته خنقًا لسوء سلوكها في الإسكندرية

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

الصور

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بتكلفة 14 مليون جنيه فى محطات مياه بأسيوط

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

السيسى يتفقد منظومة تدريب طلبة أكاديمية الشرطة (صور)

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

أيام زمان

رحلة العالمى.. ميدو والحب الأبدى مع الزمالك واللحظات الأقسى فى أوربا

أنا «چو» أفعل ما يحلو لى.. هل شوّه الغرور أفلام يوسف شاهين؟

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية