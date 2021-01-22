تفاصيل انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

سيطرت الحماية المدنية ووحدة المطافي على حادث انفجار سيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.وقالت مصادر إن سيارة محملة بأسطوانات الغاز على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي انقلبت، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، وتمت السيطرة عليه مع توقف حركة السير بالطريق.وشهد طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي، منذ قليل، انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز.وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة أنابيب غاز منزلي قبل كارتة التحصيل طريق مصر اتجاه الإسماعيلية.وعلى الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بسيارات إسعاف لمكان وقوع الحادث.