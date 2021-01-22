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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إعدام 12 طنًا من مخدر التامول بمدفن الناصرية للمخلفات بالإسكندرية

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:10 م
إعدام 12 طنا من مخدر
إعدام 12 طنا من مخدر التامول
هبه عويضه
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أعدمت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية، برئاسة محمد عبدالله، ١٢ طنا من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن، بحضور جميع الجهات المعنية.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تعمل متكاتفة على قدم وساق لحماية أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود "كونتينر" يحتوي على هذا الكم الكبير من السموم القاتلة والمهددة لحياة أبنائنا، قامت أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل بإعدام هذه السموم حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا.

أوضح «الشريف» أن مركز الناصرية للمخلفات الخطرة هو المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، ويقع بمنطقة نجع حبون ببرج العرب، وهي منطقة آمنة وبعيدة تماما عن المواطنين وعلى مساحة ٣٧ فدانا، ومجهز بشكل كامل وآمن لإعدام هذا النوع من المخلفات.

وقد أشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية، بالتعاون مع وكيل النيابة، على عملية إعدام ١٢ طنا من مخدر التامول منذ الساعة ١ من ظهر أمس وحتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية في تمام الساعة ٧ من صباح اليوم، ويأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة وأمن المواطن، ولعدم نشر السموم التي تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر.

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