إعدام 12 طنًا من مخدر التامول بمدفن الناصرية للمخلفات بالإسكندرية
الجمعة 22/يناير/2021 - 06:10 م
هبه عويضهطباعة
أعدمت إدارة المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية، برئاسة محمد عبدالله، ١٢ طنا من مخدر التامول بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة التابع لمحافظة الإسكندرية بشكل آمن، بحضور جميع الجهات المعنية.
جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تعمل متكاتفة على قدم وساق لحماية أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود "كونتينر" يحتوي على هذا الكم الكبير من السموم القاتلة والمهددة لحياة أبنائنا، قامت أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل بإعدام هذه السموم حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا.
أوضح «الشريف» أن مركز الناصرية للمخلفات الخطرة هو المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، ويقع بمنطقة نجع حبون ببرج العرب، وهي منطقة آمنة وبعيدة تماما عن المواطنين وعلى مساحة ٣٧ فدانا، ومجهز بشكل كامل وآمن لإعدام هذا النوع من المخلفات.
وقد أشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية، بالتعاون مع وكيل النيابة، على عملية إعدام ١٢ طنا من مخدر التامول منذ الساعة ١ من ظهر أمس وحتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية في تمام الساعة ٧ من صباح اليوم، ويأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة وأمن المواطن، ولعدم نشر السموم التي تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر.
جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تعمل متكاتفة على قدم وساق لحماية أمن وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أنه بمجرد ورود ضبطية من ميناء الإسكندرية بوجود "كونتينر" يحتوي على هذا الكم الكبير من السموم القاتلة والمهددة لحياة أبنائنا، قامت أجهزة المحافظة بشكل فوري وعاجل بإعدام هذه السموم حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا.
أوضح «الشريف» أن مركز الناصرية للمخلفات الخطرة هو المركز الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية لإعدام المخلفات الخطرة، ويقع بمنطقة نجع حبون ببرج العرب، وهي منطقة آمنة وبعيدة تماما عن المواطنين وعلى مساحة ٣٧ فدانا، ومجهز بشكل كامل وآمن لإعدام هذا النوع من المخلفات.
وقد أشرفت إدارة المخلفات الخطرة المسئولة عن مدفن الناصرية، بالتعاون مع وكيل النيابة، على عملية إعدام ١٢ طنا من مخدر التامول منذ الساعة ١ من ظهر أمس وحتى الانتهاء تماما من إعدام كامل الكمية في تمام الساعة ٧ من صباح اليوم، ويأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على سلامة وأمن المواطن، ولعدم نشر السموم التي تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر.