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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخرجة منال الصيفى تنفى إصابة أشرف مصيلحى بـ «ورم فى المخ»: حالته جيدة ويغادر المستشفى غدا

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:07 م
المخرجة منال الصيفى
المخرجة منال الصيفى
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نفت المخرجة منال الصيفى، ما تردد من شائعات حول إصابة زوجها الفنان أشرف مصيلحى، بورم فى المخ، ووجوده بالعناية المركزة، مؤكدة أنه خضع لإزالة كيس مياه بمنطقة الرقبة، وبالفعل أجرى الجراحة وحالته مستقرة للغاية.

وأوضحت المخرجة منال الصيفى، أن الفنان أشرف مصيلحي من المقرر أن يغادر المستشفى غدا السبت، مشيرة إلى أنه فى حالة صحية جيدة، ويتلقى ردود الأفعال عن دوره فى مسلسل "جمال الحريم"، والمعروض حاليا على شاشة قناة DMC، خصوصا وأن "مصيلحى" يقدم دور جديد ومختلف لم يقدمه من قبل، ويمثل قوى الشر فى المسلسل.

ويعيش الفنان أشرف مصيلحى والمخرجة منال الصيفى، حالة من النجاح الجماهيري الكبير الذى يحققه مسلسل جمال الحريم والذي يتصدر المشاهدة والاهتمام كما تصدر الترندات أكثر من مرة على منصات السوشيال ميديا، خصوصا في تريندات السوشيال ميديا أكثر من مرة.


ويعد مسلسل جمال الحريم من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة دينا فؤاد، والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءا، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

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