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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

ملك أحمد زاهر تدافع عن يسرا اللوزي بعد تعرضها للتنمر: «أنا أسفة ليكِ»

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:04 م
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
حسين الجندي
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تعرضت الفنانة يسرا اللوزي وابنتها مؤخرا لحالة من التنمر بشكل كبير وذلك حيث وجه له أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل قاسية بخصوص ابنتها الصماء وهو ما أغضب الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر.

وقالت ملك أحمد زاهر في تصريحات لـ"الدستور" اليوم: "دي قلة أدب وأنا لا أقبلها بشكل أو بآخر وتعرضت للتنمر بشكل كبير خاصة إني كان وزني كبير جدا؛ أقول لها أنا آسفه ليكِ ونفس الكلام للأستاذة سوسن بدر الناس بقت غريبة والتنمر بقي حاجة غريبة".

وكشفت ملك عن تعرضها للتنمر قائلة: "وأنا صغيرة كنت تخينة أوي حتي في القاصرات كان باين وكانت قلة أدب وكتبت أخبار شاهد زيادة وزن ملك أحمد زاهر؛ يا جماعة أنا طفلة حساسة بزيادة".

يذكر أن ملك احمد زاهر يعرض لها حاليا مسلسل لؤلؤ مع النجمة مي عمر والنجم احمد زاهر وكل من ادوارد ونجلاء بدر وأخرون وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام واشراف علي الاخراج والكتابة محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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