رئيس ميانمار يعرب عن تقديره السيسي ويشيد بتميز العلاقات مع مصر

أعرب رئيس ميانمار وين مينت عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بتميز علاقات بلاده الثنائية مع مصر التي تعود لخمسينيات القرن الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس ميانمار للسفير شريف الليثي، حيث تسلم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية اتحاد ميانمار.

وذكرت الخارجية الجمعة، أن رئيس ميانمار أكد خلال اللقاء على رغبته في تعميق التعاون مع مصر في كافة المجالات.

ومن جانبه، هنأ السفير شريف الليثي الرئيس الميانماري لفوز الحزب الحاكم بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر 2020.

وأكد تقدير مصر للعلاقات الثنائية مع ميانمار، معربًا عن أمله في أن تشهد العلاقات بين البلدين تطورًا شاملًا ملحوظًا في كافة المجالات، خاصة الزراعة، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، والتنسيق في المحافل الدولية.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد التي جرت بالعاصمة السياسية "نيبيدو" وزير التعاون الدولي الميانماري "جو تين"، والمدير العام لإدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الميانمارية "ونا هان".