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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: غلق 2862 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:28 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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يتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بشكل دوري ومستمر غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق عدد (٥٤٣) محلا، عدد (١٣٥) سوقا، عدد (١٧٨) مطعما، عدد (٣١٣) مقهى، عدد (٣٠٦) ورش، (٦٠٠) منشأة أخرى، بإجمالي عدد (٢٠٧٥) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (٧٨٧) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

ويهيب محافظ الغربية بالسادة أصحاب المحالّ والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد أهمية الابتعاد عن التجمعات خاصةً الأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس.

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