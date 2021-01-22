بنك التنمية الأفريقي يوافق على مساعدات الإغاثة الطارئة لمدغشقر

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على منحة مساعدة طارئة بقيمة 700 ألف دولار لمدغشقر، لتقديم الإغاثة الغذائية للفئات الأكثر تضررا سواء من الجفاف او من فيروس كوفيد 19 فى جنوب مدغشقر.

وقال البنك في بيان الجمعة، إنه سيتم توزيع فى إطار المساعدة الغذائية نحو 52ر510 طن من الأرز و195 طنا من البقوليات و40ر78 طن من الزيوت النباتية و34 طنا من الحبوب فائقة الجودة و24ر14 طن من المكملات الغذائية.

وبحسب البيان، تستهدف المساعدات الغذائية نحو 222ر72 مستفيد أو 444ر14 أسرة وسيحصل كل مستفيد على حصة غذائية لمدة 15 يومًا على مدار ثلاثة أشهر. فى حين يستهدف دعم الوقاية من سوء التغذية الحاد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وثلاثة وعشرين شهرا والنساء الحوامل والمرضعات اللائي لديهن طفل دون ستة أشهر، من خلال برنامج المكملات الغذائية.

و أكد بنك التنمية الأفريقي أن الهدف من تلك المساعدة هى تخفيف معاناة السكان في جنوب مدغشقر، فى ضوء الآثار السلبية التى خلفتها موجة الجفاف الى ضربت جنوب الجزيرة 2019- 2020 والأزمة الصحية لفيروس كوفيد 19 والحد من سوء التغذية الذي يصيب الطبقات الضعيفة من سكان مدغشقر.