2088 إصابة و42 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل 2088 إصابة جديدة و42 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تلقى اللقاح 161 ألفا و965 شخصا.

وقالت الوزارة،في بيان لها اليوم الجمعة، إن إجمالي الاصابات بالفيروس بلغ 401 ألف و886 حالة وقد تعافى منها 378 ألفا و408 حالات، بينما توفى 7330 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 1917 حالة بالمستشفى منها 331 حالة بالعناية المركزة.

وأوضح البيان أن توزيع الإصابات على الولايات النمساوية جاء كالتالي: بورغنلاند 33 وكارينثيا 131 والنمسا السفلى 228 والنمسا العليا 249 وستيريا 218 وتيرول 142 وفورارلبرغ 71 وفيينا 320.