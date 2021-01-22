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سياسي

رئيس البرلمان العربي يستقبل أمين قومي الأمومة والطفولة

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:53 م
عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي
محمد الشريف
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استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وفدًا من المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة برئاسة سعادة الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي المصري للأمومة والطفولة، وذلك بحضور معالي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ومعالي شادية خضير الجمل نائب رئيس اللجنة.

وفي السياق، ثمَّن عادل بن عبدالرحمن العسومي الجهود المُقدرة التي يقوم بها المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة، مشيداَ بالاهتمام الكبير الذي يُوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لقضايا المرأة وحرص فخامته على تمكين المرأة والارتقاء بدورها في كافة المجالات.

وأضاف أن البرلمان العربي يضع في مقدمة أولوياته الاهتمام بقضايا المرأة والطفل في الدول العربية، مشيرًا في هذا السياق إلى إصدار مكتب البرلمان العربي خلال اجتماعه يوم الأربعاء 20 يناير 2021م بيانًا يؤكد فيه على دعم حقوق المرأة العربية وحمايتها في ظل جائحة كورونا، فضلًا عن رعاية معاليه لأعمال المؤتمر الدولي تحت عنوان "سويًا من أجل مستقبل آمن للطفل العربي اليتيم" الذي نظمته المنظمة العالمية لحماية الطفل في 19 يناير 2021 م.

وعقب اللقاء مع رئيس البرلمان العربي، عقدت معالي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري ومعالي النائب شادية خضير اجتماعًا موسعًا مع وفد من المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة برئاسة سعادة الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس، وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الأم والطفل في المنطقة العربية، فضلًا عن مناقشة قضية زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وكيفية الاهتمام بالصحة الإنجابية للأم وقضية تنظيم الأسرة ومحو الأمية.

واستعرضت سعادة الدكتورة سحر السنباطي الجهود التي يبذلها المجلس للنهوض بأوضاع الطفل المصري، كما ألقت الضوء على الدعم الذي يقدمه المجلس للأم خاصة ما يتعلق بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وقضية ختان الإناث.

من جانبها أشادت معالي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري بالدور الذي يقوم به المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة من جهود ومبادرات لدعم المرأة والطفل في المجتمع المصري، مؤكدة أن هذا الاجتماع بداية انطلاق لشراكة حقيقية وتعاون بين لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان العربي والمجلس القومي المصري للأمومة والطفولة وذلك للاستفادة من خبرات المجلس، معربةً عن تطلعها لعقد مؤتمر موسع بالتعاون مع المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة والمجالس المناظرة في الدول العربية تحت مظلة البرلمان العربي لمناقشة قضايا الأمومة والطفولة.

ونتج عن الاجتماع الاتفاق بين البرلمان العربي والمجلس القومي المصري للأمومة والطفولة لإطلاق خطة عمل عربية لدعم قضايا الأمومة والطفولة.

وفي نهاية اللقاء أهدت سعادة الدكتورة سحر السنباطي درع المجلس لصاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وللدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة اللجنة.

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