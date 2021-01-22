«تويتر» يغلق حساب خامنئي مرشد إيران

أغلق موقع «تويتر» حساب المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم، بعد نشره تغريدة حملت صورة مركبة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يلعب الجولف تحت ظل طائرة حربية، إلى جانب تعهد خامنئي من الانتقام لضربة جوية أمر بها ترامب وأودت بحياة قاسم سليماني.وكتب حساب خامنئي أن الانتقام لمقتل سليماني هو أمر حتمي، ولن يستطيع أحد الهروب منه، حتى الشخص الذي أمر بتنفيذ العملية.