المخرجة منال الصيفي تكشف تفاصيل حالة زوجها الفنان أشرف مصيلحي

أعربت المخرجة منال الصيفي عن استيائها بسبب الأخبار المتداولة عن تدهور الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي.وأكدت «الصيفي» في تصريحات لـ«الدستور» أن زوجها بصحة جيدة وأجرى عملية صغيرة عبارة عن إزالة كيس مائي من الرقبة بجانب العمود الفقري، داخل أحد المستشفيات الخاصة الكبرى المقرر أن يغادرها غدا السبت.وأضافت: «عيب جدا الأخبار المتداولة.. انزعجت أنا وأهله وزملائنا من الاخبار.. الحمد لله أشرف بخير، ولم يجري عملية جراحة في المخ، ولا يرقد حاليًا في العناية المركزة بأحد المستشفيات كما نشر البعض».