أول تعليق لـ محمد القوصي على مسلسل «حلم الفضاء»

تطلق وكالة الفضاء المصرية مسلسل رسوم متحركة خلال موسم دراما رمضان 2021، وهو أول مسلسل يتحدث عن "حلم الفضاء" في الوطن العربي، ويهتم بنشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء، من خلال مغامرات شيقة ومثيرة، إذ تدور أحداثه في بداية العام 2030.وأعرب الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن بالغ سعادته لإطلاق هذا المشروع الذي لطالما حلم به كثيرًا، متابعًا: "هنعرف كل الناس أخبار الفضاء ومعلومات حقيقية عنه".وقال القوصي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الفيلم غرضه الأساسي تعريف الأطفال من خلال أحداث المسلسل بعلوم الفضاء، مثل المجرات، الكواكب والكويكبات، النجوم، فيزياء الفلك وغيرها من العلوم، لافتا إلى أن مصر ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تنتج مثل هذا الفيلم.