«أمن قنا» يكشف تفاصيل وفاة زوجين داخل منزلهما

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة قنا، عن تفاصيل وفاة زوجين والعثور على جثتيهما داخل منزلهما بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص جنوبي المحافظة.وقال مصدر أمني بمديرية أمن محافظة قنا، إن الزوجين لقيا مصرعهما، إثر الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون أثناء تدفئتهما بالنار.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مصرع إسماعيل.ا.م ٥٥ سنة يعمل مدرس وزوجته محاسن. ش.ه ٤٥ سنة بقرية العيايشا، بدائرة مركز قوص جنوبي محافظة قنا، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.