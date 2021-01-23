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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بـ«صوت ملائكي».. شاب يبدع في حفظ وتلاوة القرآن الكريم ببنى سويف (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 12:23 ص
يوسف نادى
يوسف نادى
بنى سويف - محمد حفيظ
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ذاع صيت يوسف نادى تمام صاحب 22 عاما ابن محافظة بنى سويف لصوته العذب في قراءة القرآن فقد حفظ المصحف الكريم كاملا منذ صغره، وتعلم عددا من المقامات.

قال الشيخ يوسف نادى في حديثه مع "الدستور" إنه بدأ مسيرته في التلاوة بعد أن حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة من عمره وشارك في المسابقات الدولية داخل مصر وخارجها.

وأوضح الشيخ يوسف أنه فاز في إحدى مسابقات الجمهورية وتعلم علوم القراءات والمقامات الصوتية، لافتا إلى أنه اجتاز دورة التقديم لإذاعة القرآن الكريم وفى انتظار الاختبار في التلاوة كى يكون أصغر متقدم للإذاعة بمحافظة بنى سويف.

وعن أحلامه قال: "أتمنى النجاح في اختبار إذاعة القرآن الكريم وأن أكون ضمن المشاهير أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد".

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