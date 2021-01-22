محافظ قنا يشيد بجهود الشباب في أعمال التجميل

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أعمال تجميل كوبري المعنا والتي تم تنفيذها تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا واتحاد شباب قنا، في إطار حرص المحافظة على تطوير وتجميل جميع الشوارع والميادين بمختلف المدن وتنفيذا لمبادرة "قنا تتجمل".وأكد محافظ قنا أن أعمال الدهان والتجميل التي تجري بكوبري المعنا أضفت شكلا وطابعا مميزا للكوبرى، كما سيتم أيضا تجميل كوبري سيدي عبدالرحيم أعلى السكة الحديد، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال التجميل بمدينة قنا سيتم بدء الأعمال في باقي مدن المحافظة بالتتابع.وأشاد المحافظ بجهود الشباب في أعمال التجميل التي تجري بمدينة قنا، والتي تغرس روح الانتماء لدى الشباب، مؤكدا أهمية تعميم مشاركة الشباب في أعمال التجميل بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى تقديم جميع أجهزة المحافظة سبل الدعم لإنجاح أي مبادرات أو أنشطة تهدف لتجميل كباري وميادين المحافظة.يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا واتحاد شباب قنا قاموا بتجميل جدارية المعنا الفرعونية بمدينة قنا، والتي تحتوي على العديد من الرسومات والأشكال الفرعونية التي تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة بالإضافة إلي تنفيذ ممشى بطول الجدارية وبعرض 10 أمتار و5 استراحات للزوار.