إصابة شخصين لخلافات على تركيب شبكة تقوية «محمول» بالدقهلية

أصيب شخصان في مشاجرة للخلاف على تركيب شبكة تقوية محمول أعلى أحد الأبراج بمنطقة عزبة الصفيح في المنصورة.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة ثانى المنصورة من شرطة النجدة بحدوث مشاجرة وإصابات بمنطقة عزبة الصفيح دائرة القسم.وبانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من (طرف أول) "محمد. أ.م.ع" 39 سنة، ميكانيكي، مصابا بجرح قطعى بالقدم اليمنى وشقيقه "محمود.أ. م. ع " 32 سنة، ميكانيكي مصابا بجرح قطعى بكف اليد اليسرى، ويقيمان بذات العنوان، و(طرف ثان) محمد. ع. م.إ" 30 سنة مهندس تركيب شبكات لإحدى شركات الاتصالات ومقيم دائرة مركز أبوكبير بالشرقية، ومحمد. ط.ن.ط " 31 سنة، ومقيم دائرة مركز سمنود بالغربية، و"عمر.أ.م.ال" 31سنة، ومقيم دائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة و"خالد.م.ال"، 24 سنة مقيم دائرة مركز الزقازيق بالشرقية، و"أشرف. ح. أ" ٢٩ سنة، مقيم منطقة عزبة الشال دائرة القسم مصابا بجرح قطعى باليد اليسرى فنيين تركيب شبكات.تبين أن سبب المشاجرة عقب انتهاء الطرف الثانى من تركيب شبكة تقوية المحمول أعلى سطح أحد الأبراج، اعتراض الطرف الأول وبعض أهالى المنطقة على ذلك وحدثت مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة.كما أسفرت المشاجرة عن سقوط عرق خشبى على كابل كهرباء، ما أدى إلى انقطاعها عن البرج المشار إليه، وجار الإصلاح، وبسؤال طرفى المشاجرة أيدوا مضمون الفحص وتبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدى كل منهم على الآخر.وتم إخطار حى شرق المنصورة لإجراء المعاينة اللازمة وبيان عما إذا صدر ثمة تراخيص بتركيب تلك الشبكة من عدمه، وتم إخطار هندسة كهرباء شرق لإجراء المعاينة اللازمة واتخاذ اللازم.يشار إلى سابقة تحرير المحضر بشأن حضور بعض أهالى ذات المنطقة، وتضررهم من مالك العقار المشار إليه لقيامه بتركيب شبكة تقوية أعلى سطح العقار.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٨٧ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم ثان المنصورة وجار العرض علي النيابة العامة.