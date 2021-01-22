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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

العثور على جثمان سائق «توك توك» في الدقهلية

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:03 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثمان سائق توك توك ملقاة على طريق ترابي بجوار مزرعة دواجن بقرية "الغراقة " مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من بعض الأهالي بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بناحية قرية " الغراقة " دائرة مركز أجا.

على الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة "محمد السيد ربيع فودة"، 20 سنة، سائق توك توك، ومقيم قرية "ميت العامل" دائرة مركز أجا ملقاة بطريق ترابي يتوسط أرض زراعية بجوار "مزرعة دواجن الشافعي" بزمام قرية "الغراقة" دائرة المركز، بمناظرة الجثة، تبين إصابته برش خرطوش بالوجه والرأس ويرتدي ملابسه كاملة عبارة عن "تيشرت أبيض اللون وجاكت أسود أزرق وبنطال جينز أزرق اللون أسفله شورت أبيض اللون".

وبسؤال والده "السيد ربيع فودة" 53 سنة عامل بمعرض سيارات، ومقيم بذات القرية قرر بأن نجله يعمل سائقا على "توك توك" ملك "علي السيد علي مهدي الصعيدي " 28 سنة، أستورجي، ومقيم بذات القرية، وأنه خرج بتاريخ مساء يوم ١٩ الجاري، إلا أنه لم يعد منذ ذلك التوقيت، وأضاف بعدم قيامه بالإبلاغ أو تحرير ثمة محاضر بغيابه لقيامه بالبحث عنه.

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز أجا، وجار استكمال الفحص وإخطار النيابة العامة.

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