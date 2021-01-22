الغربية تتلقى 148 ألف طلب تصالح بإجمالي ٩٢٩ مليون جنيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٧ ألفا و٩٧٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٢٩ مليونا و٤٦٥ ألف جنيه حتى اليوم الجمعة ٢٢ ١ ٢٠٢١.وقال رحمي إن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول (١٧٦٠) طلبا، ورفض (٢٩٥) طلبا، وجار فحص (١٤٥٩٢٠) طلبا، مؤكدًا أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استلام جميع طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ ٣ ٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.