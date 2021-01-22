رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفعيل دور «الأعمال المصرى السودانى» لتعزيز أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:41 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
طباعة
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني في تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين باعتباره أحد أهم أدوات الحوار الاستراتيجي المشترك، مشيرة إلى أن عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال- بعد إعادة تشكيله- رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تعكس الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بالبلدين في بدء مشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين.

 جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال ترؤسها ومدنى عباس مدنى، وزير الصناعة والتجارة السودانى لفعاليات الاجتماع الأول  لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، والذى أقيم على هامشه ملتقى الأعمال المصرى السودانى، والذى نظمه اتحاد أصحاب العمل السودانى برئاسة هشام صلاح مطر، بحضور السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان والدكتور شريف الجبلى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك والدكتور أحمد مغاورى، رئيس التمثيل التجارى وحاتم العشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمستشار تجارى طارق قشوع، رئيس المكتب التجارى المصرى بالخرطوم وتامر الواثق بالله، رئيس وحدة مجالس الأعمال بالوزارة إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمعي الأعمال بمصر والسودان.

وقالت الوزيرة إن تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر والسودان يمثل ركيزة أساسية باستراتيجية البلدين لتنمية التعاون الإقتصادي المشترك مع مختلف دول القارة الإفريقية والهادف لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية.

وأضافت أن السودان يحظى بمكانه خاصة لدى الدولة المصرية تدعمها الروابط التاريخية وترابط المصالح الاقتصادية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرةً إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين.

ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك فى استشراف آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين، مشيرةً إلى ثقتها فى قدرة المجلس الحالي بجانبيه المصري والسوداني على دفع أطر العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لأن يعمل المجلس الجديد على تنفيذ عدة محاور لتعزيز التعاون المشترك تشمل تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال المصرية والسودانية، وإعداد خطة تحرك تنسيقية مشتركة تهدف إلى توعية دوائر الأعمال بالبلدين بأهم الفرص التجارية المتاحة بالقطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث فرص تعزيز الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي  تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) لدفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتغلب على أيه عقبات من شأنها أن تعيق إنسياب حركة التجارة

وأوضحت أن محاور العمل ينبغي أن تتضمن أيضا تكثيف مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين بأهم الفعاليات التجارية والاقتصادية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة والبناء على النتائج الإيجابية المتحققة من مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال المصري بدورة العام الجاري من معرض الخرطوم الدولي ومشاركة السودان مؤخرًا كدولة ضيف الشرف بأعمال معرض تراثنا للحرف والمنتجات اليدوية، بالإضافة إلى التركيز على بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والإستفادة من الخبرات المصرية والسودانية لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة بالبلدين تخدم تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية بكلا البلدين.

موضوعات متعلقة

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

تفاصيل انفجار سيارة نقل أسطوانات غاز بطريق القاهرة- الإسماعيلية

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

الصور

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بتكلفة 14 مليون جنيه فى محطات مياه بأسيوط

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

السيسى يتفقد منظومة تدريب طلبة أكاديمية الشرطة (صور)

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

أيام زمان

أنا «چو» أفعل ما يحلو لى.. هل شوّه الغرور أفلام يوسف شاهين؟

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

محمود عبد الشكور: وداعا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية