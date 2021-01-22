«السياحة» تعلن عن الإجراءات الجديدة للسفر إلى بريطانيا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن المملكة المتحدة بدأت تطبيق إجراءات احترازية جديدة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا فى الوافدين إليها.‏وأشارت الوزارة إلى أن يجب على المسافرين إلى المملكة المتحدة إجراء اختبار "PCR" لـ"كوفيد -19" في غضون 3 أيام قبل المغادرة، كما سيحتاج المسافر إلى تقديم دليل على نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا لشركات الطيران قبل الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى المملكة المتحدة ويستثنى من ذلك الأطفال دون 11 عاما وطاقم الطائرات.كما ألزمت جميع ‏الركاب باستكمال النموذج الخاص بتحديد أماكنهم قبل الوصول، كما ستقوم قوات الحدود البريطانية بعمليات تفتيش مفاجئة عند الوصول إلى إنجلترا للتأكد من امتثال الركاب الكامل لتلك الإجراءات.