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محافظات

تفاصيل مشروعات المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بمطروح

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:58 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المشروعات التي يتم تنفيذها في قرى المرحلة الثانية المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة مطروح لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك وفق مخطط الدولة لتطوير القرى والبنية التحتية والخدمات الأساسية بها، خاصةً مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية ورصف الطرق للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأوضح المهندس حسين السنينى منسق مبادرة حياة كريمة بمطروح، أن نصيب محافظة مطروح في المرحلة الثانية للمبادرة تشمل 6 قرى هى "السلام، فوكه، حلازين، كشوك عميرة، شماس، المراقى" وستتم بها أعمال التطوير وفقا لكل قطاع.

وأضاف أنه في قطاع الصحة سيتم إحلال وتجديد وتجهيز ورفع كفاءة 5 وحدات صحية، تشمل رفع كفاءة 4 وحدات صحية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية جديدة بقرية كشوك عميرة، وكذلك إنشاء وحدة صحية جديدة بقرية فوكه بدعم من محافظة مطروح.

وتابع أنه فى قطاع الصرف الصحي مستهدف استكمال أعمال الصرف في 4 قرى، مشيرا إلى أنه فى قطاع المياه مستهدف إنشاء 4 محطات تحلية جديدة قدره 100 م 3/ يوم في أربع قري ومد شبكة مياه بطول 3 كيلومترات بقرية السلام وتطوير شبكة الري بقرية المراقي، وعمل محول كهرباء جديد لمحطة التحلية بشماس.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء 10 بئر لجمع مياه الأمطار وتطهير 20000م3 من الآبار الرومانية كذلك تطير 1000 م3 من آبار نشو، بالإضافة إلى إنشاء 18 خزانا لجمع مياه الأمطار بالتجمعات السكانية، موضحا أنه في قطاع الكهرباء مستهدف تركيب 4 محولات كهربا وأعمدة جديدة في 4 قرى ورفع قدره بعض المحولات بقرى فوكه وحلازين وكشوك عميرة.

وأكد أنه في قطاع مراكز الشباب يجرى إنشاء ملعب خماسي جديد نجيل صناعي بقرية السلام، مشيرا إلى أنه في قطاع التعليم مستهدف رفع كفاءة 3 مدارس وإحلال وتجديد 3 مداس، ورفع كفاءة 6 مدارس فصل واحد، بالإضافة إلى رصف عدد من الطرق بالقرى المستهدفة فى المرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

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