الاتحاد الأوروبي يشترط على تركيا تخفيف التوتر بالمنطقة لتحسين العلاقات

أفادت وسائل اعلام محلية، اليوم الجمعة، أن تركيا تحاول الخروج من عزلتها، وأن الاتحاد الأوروبي يشترط تخفيف التوتر في شرق المتوسط واحترام حقوق الإنسان قبل تحسين العلاقات مع أنقرة.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعت أمس الخميس، موفد الرئيس التركي مولود تشاوش أوغلو إلى القيام بـ"خطوات ذات مصداقية" قبل استئناف الحوار حول تطبيع العلاقات مع أنقرة. وذكّرت فون دير لاين بعد لقائها أوغلو بالقرار الذي اتخذه القادة الأوروبيون في ديسمبر حول فرض عقوبات على أنقرة على خلفية تحركاتها غير القانونية والعدائية.وطالب الأوروبيون الخميس من موفد الرئيس التركي، مولود تشاوش أوغلو القيام بـ"خطوات ذات مصداقية" قبل استئناف الحوار حول تطبيع العلاقات مع أنقرة.وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد لقائها مع وزير الخارجية التركي في بروكسل أن "الحوار ضروري، لكن ننتظر خطوات ذات مصداقية".