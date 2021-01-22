السويد تسجل 4214 إصابة و84 وفاة جديدة بكورونا

كشفت إحصاءات هيئة الصحة في السويد عن تسجيل 4214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة.وسجلت السويد، التي تحاشت فرض إغلاق عام طوال فترة الجائحة، 84 وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 11005.ومعدل الوفيات بكورونا في السويد أعلى بعدة مرات من مثيله في بلدان شمال أوروبا، ولكنه أقل من عدة بلدان أوروبية اختارت فرض تدابير العزل العام.