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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين ترحب بإصدار الرئيس الفلسطينى مرسومًا بإجراء الانتخابات العامة

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:13 م
جريدة الدستور
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رحبت الصين، اليوم الجمعة، بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا بإجراء الانتخابات الفلسطينية، معربة في الوقت نفسه عن أملها فى أن تسهم الانتخابات في تعزيز التضامن الفلسطيني الداخلي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، في تصريح اليوم: "تأمل الصين، بوصفها صديقًا وشريكًا لفلسطين، أن تجرى هذه الانتخابات بسلاسة؛ لتعزيز التضامن الداخلي وحماية مصالح الشعب الفلسطيني وتعزيزها بشكل أفضل".

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