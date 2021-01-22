700 ألف إصابة و17 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الجائحة في رومانيا

سجلت رومانيا أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس "كورونا" ونحو 17 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء، وذلك منذ بداية انتشار الجائحة وحتى الآن.وذكرت إذاعة "صوت رومانيا" الدولية، اليوم الجمعة، أن نحو 350 ألف شخص قد تلقوا تطعيمات اللقاح المضاد للفيروس منذ بداية الحملة في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وأن الحكومة أدخلت خلال المرحلة الثانية للتطعيمات التي بدأت في الـ15 من شهر يناير الجاري فئات جديدة من الأشخاص المتلقين للجرعات.ومن بين هؤلاء الذين تستهدفهم المرحلة الثانية: أصحاب الهمم ومن يعتنون بهم، والموظفون الدبلوماسيون والرياضيون المشاركون في المنافسات الدولية، ووفقًا لقرار حكومي فإنه سيتم تعديل منصة التسجيل لمنح الأولوية لكبار السن والضعفاء.كما أعلن رئيس الوزراء الروماني، فلورين كيتسو، أن بلاده لديها مخزون يبلغ 2.4 مليون جرعة من لقاح ضد (كوفيد- 19) للاستخدام بحلول نهاية شهر مارس القادم.