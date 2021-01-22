طبيبة تتحدث عن أعراض تظهر على المصابين بكورونا من الأطفال

تزامنًا مع ظهور إصابات بفيروس كورونا من الأطفال خلال الموجة الثانية وتسجيل أكثر من حالة وفاة في الأطفال على أثر تعرضهم بإصابة بفيروس كورونا، والفترة الأخيرة كشفت عن مفاجآت جديدة عن أعراض إصابة الأطفال بالفيروس والتي تحمل مشاكل صحية خطيرة للغاية، تواصلت الـ"دستور" مع الدكتورة دلال عبدالسميع طبيبة الأطفال، والتي أوضحت سبب وجود وفيات عند الأطفال بكورونا.قالت الدكتورة "دلال" عبدالسميع إن التحورات الجديدة في فيروس كورونا المستجد جعلته أكثر انتشارا من الموجة الأولى، وبدأت عدواها تودي بحياة الأطفال، مؤكدة أن الفيروس اكتسب تحورا جديدا في خصائصه جعلته أكثر حدة، موضحة أنه من الأعراض التي تظهر على الأطفال هي "السعال، ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، حمى، قشعريرة، ألم عضلي، التهاب الحلق، فقدان للطعم أو الرائحة" مؤكدة أنه في حالة ظهور تلك الأعراض يجب التوجه للمستشفى.أوضحت "دلال" أن أعراض الفيروس عند الأطفال تكون مشابهة لأعراض الفيروس عند البالغين ولكن الفرق يكون في شدة الأعراض فعند الأطفال تكون أقوى، بالإضافة إلى عدم قدرة الأطفال على احتمال تلك الأعراض منبهة على الآباء بحماية أطفالهم ومراعاة التدابير الوقائية.وأوضحت "دلال" أن التحورات الجديدة في الفيروس جعلت سرعة انتشاره مضروبة في عشرة أضعاف عما سبق، مؤكدة: إذا زادت سرعة الانتشار سوف تزداد الإصابات، وبالتالي سوف ترتفع الحالات الشديدة، وبالتالي ستكون هناك زيادة في الوفيات، وأفادت بأنه حتى الآن الأطفال أقل عرضة في الإصابة، ولكن هناك إصابات شديدة بالفيروس بين الأطفال وهناك حالات وفيات.